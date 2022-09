Po Petře Kvitové postoupila do osmifinále tenisového US Open i Karolína Plíšková. Také ona svůj zápas musela otáčet, Švýcarku Belindu Bencicovou nakonec porazila 5:7, 6:4 a 6:3. Její příští soupeřkou bude Běloruska Viktoria Azarenková. (US Open)