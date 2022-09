Do Británie v sobotu za jediný den doplulo přes Lamanšský průliv 960 migrantů ve 20 lodích. Čísla zveřejnilo britské ministerstvo obrany, a potvrdilo tak dlouhodobý trend. Počet migrantů, kterým se do Británie podařilo dostat nelegální cestou po moři, letos bude rekordní.

V sobotu podle úřadů dorazilo k britským břehům 960 migrantů, asi 190 lidí se na moři dostalo do potíží a francouzské lodě je pak převezly zpět do Francie.

Od začátku letošního roku už britské úřady evidují přes 26 000 lidí, kteří se do země dostali bez potřebných dokladů po moři. Brzy tak počet těchto migrantů překročí čísla za celý loňský rok. Množství migrantů nepřestalo klesat ani poté, co britská vláda letos oznámila záměr posílat žadatele o azyl do Rwandy. Tvrdí, že jejím cílem je rozbít sítě pašeráků a odradit migranty od nebezpečné cesty přes Lamanšský průliv, plán se však zatím nezačal realizovat.

Británie se po vystoupení z Evropské unie potýká se sílící migrační vlnou. V roce 2021 nelegálně přeplulo Lamanšský průliv více než 28 500 osob, zatímco v roce 2020 tuto cestu podniklo téměř 8500 lidí a v roce 2019 jich byly necelé 2000. (ČTK)