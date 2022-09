Izraelská studie: Netopýři nestojí za prvopočátkem pandemie covidu-19

Izraelští vědci přišli s dalšími argumenty, které podle nich svědčí o tom, že na začátku pandemie covidu-19 nebylo přenesení koronaviru na člověka od netopýrů. Vyplývá to ze studie týmu Telavivské univerzity, o níž dnes informoval server The Jerusalem Post.

Netopýři mají špatnou pověst a jsou označováni za „krvelačné drákuly“ či za šiřitele různých virů, včetně koronaviru SARS-CoV-2, napsal izraelský server. Tato tvrzení jsou ale podle nové studie vědců z Tel Avivu chybná, netopýři mají naopak pozitivní vliv, například v hubení hmyzu či opylování plodin.

„Netopýři mají vysoce účinný imunitní systém, který jim umožňuje relativně snadno bojovat s viry, včetně těch, jež jsou považovány za smrtelné,“ tvrdí vědci z týmu, jehož studie byla publikována v prestižním časopise iScience Journal.

Vědci z Telavivské univerzity se zabývali desítkami článků a studií na toto téma a došli k závěru, že spojování netopýrů s počátkem pandemie covidu-19 koncem roku 2019 „není podloženo dostatečnými vědeckými důkazy“. Ani téměř tři roky od začátku této pandemie tak vědci stále neznají její prvotní příčinu.

Maya Weinbergová, která se na této studii podílela, vysvětlila, jak je to s imunitním systémem netopýrů. „Všeobecně jsou netopýři mylně považováni za rezervoár mnoha nakažlivých nemocí, a to jenom proto, že byli shledáni sérologicky pozitivními, tedy že měli protilátky,“ citoval Weinbergovou server The Jerusalem Post. „To ale znamená, že nemoc přežili a vytvořili si protilátky, tudíž už nejsou nositeli viru,“ dodala.

V posledních letech došla podle izraelského deníku řada vědců k závěru, že netopýři jsou schopni bojovat s různými viry, včetně smrtelných, lépe než člověk a většina dalších savců. Proto by vědci měli jejich imunitní systém hlouběji studovat, což by mohlo pomoci vnést více světla do boje s nakažlivými nemocemi, stárnutím i rakovinou, uvedli vědci z Telavivské univerzity. (ČTK)