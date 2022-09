Češi mají o desetinu roku delší pracovní život, než je evropský průměr. Proti vyspělé západní Evropě ale naopak pracují kratší dobu. Průměrná délka pracovní kariéry mužů je u nás 39 let, zatímco v Německu nebo Dánsku je to 41 – 42 let. Vyplývá to z analýzy Seznam Zpráv.