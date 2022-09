V Pákistánu prolomili hráz jezera, aby zachránili hustě obydlenou oblast

Pákistánské úřady dnes prolomily v jednom místě hráz největšího jezera v zemi, aby zabránily ještě větší katastrofě. Voda v jezeru Mančar na jihu Pákistánu kvůli dešťům začala nebezpečně stoupat.

Kvůli tomuto kroku od soboty evakuují na 125 000 lidí, pokud by ale vodu z jezera řízeně neodvedly, hrozilo by zaplavení více lidem v hustě obydlené oblasti. Informovala o tom agentura Reuters i místní média.

Jezero Mančar leží v provincii Sindh, která patří k nejpostiženějším oblastem v těchto povodních, které pákistánský premiér Šabház Šaríf označil za „největší v dějinách Pákistánu“.

V některých místech už voda z jezera začala přetékat, což způsobilo paniku v okolních obcích. Úřady se proto rozhodly vodu z jezera v jednom místě rozbitím hráze odpustit, aby snížily tlak v jezeře. Voda by měla odtékat do už rozvodněné řeky Indus, která protéká Pákistánem od severu k jihu a vlévá se do Arabského moře.

Premiér Šaríf, který dnes navštívil postiženou provincii Balúčistán, uvedl, že povodně mají od poloviny června už na 1300 obětí, včetně 450 dětí. Zasaženo jimi je přes 33 milionů z více než 220 milionů obyvatel země. Na 1,5 milionu domů bylo zcela zničeno či poškozeno, píší místní média. Při záplavách uhynulo také na 740.000 kusů dobytka.

Do Pákistánu podle agentury EFE přiletělo 35 letadel s humanitární pomocí, nejvíce (14) jich poslaly Spojené arabské emiráty (SAE), jedenáct letadel dorazilo z Turecka.

Příští pátek by měl do Islámábádu dorazit generální tajemník OSN António Guterres, který navštíví postižené oblasti a setká se s místními činiteli. (ČTK)