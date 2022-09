„Chci, aby jakákoliv další pomoc byla jasně adresná,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) k další podobě úsporného tarifu.

Nový model úsporného tarifu by podle něj měl být hotový do konce roku. Pak už by neměl platit plošně.

„Do konce roku chceme také spustit systém poradenství, jak by mohli lidé snížit svou spotřebu, i s podporou státu, ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí,“ doplnil ministr.