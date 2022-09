Místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO) nerezignuje na svou funkci v souvislosti s kauzou Dozimetr. Server Neovlivni.cz popsal, že poslankyně se stýkala s jedním z obviněných – Zakaríou Nemrahem.

“Mně to připadá úplně absurdní,” reagovala Vildumetzová v televizi Prima CNN na dotaz, zda rezignuje. “Toho člověka znám, ale je to známý mého manžela, že jsem se s ním nikdy nestýkala. Pokud jsem se s ním viděla, tak pouze v přítomnosti mého manžela. Nikdy jsem s ním neřešila nic obchodního. Nikdy jsem s ním neřešila nic pracovního. Bylo to vždycky na společenské bázi,” dodala.