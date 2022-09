„Potřebujeme nyní vydefinovat, které kategorii domácností a jakou formou pomůžeme,“ řekl v ČT ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Reagoval tak na poznámku hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (ČSSD), podle kterého je úsporný tarif v současné situaci nedostačující.

Síkela je přesvědčen, že se mu podaří najít podporu kompromisního řešení stávajícího strmého nárůstu cen energií na úrovni celé EU. Sezval kvůli tomu na 9. září do Bruselu na mimořádnou Radu ministrů pro energetiku své protějšky z členských zemí.

„Myslím, že podporu najdu. Kdybych tu radu svolal dříve, tak by ty reakce byly možná negativní. Stávající situace pomohla k tomu, že i státy, které byly dříve proti tomu, nyní ví, že něco udělat musíme,“ řekl v pořadu Otázky Václava Moravce.

Na stole je podle něj celá řada návrhů. Některé státy zastávají tzv. iberijskou vyjimku, tedy oddělení cenotvorby elektřiny od ceny plynu na výrobu elektřiny. Cena plynu je přitom nejvyšší a od ní se odvíjí i další ceny výrobců elektřiny.

„Tato cesta má ale i negativa. Spotřeba plynu na výrobu elektřiny ve Španělsku (kde je tato výjimka spolu s Portugalskem už zavedená) stoupla na 80 procent. To by v některých částech Evropy mohlo znamenat: nedostatek plynu rovná se nedostatek elektřiny,“ podotkl ministr.

On sám chce najít řešení, které bude stabilizovat ceny elektřiny v Evropě. Jednotlivé státy by ale měly mít možnost přinést další řešení na lokální úrovni.

„Ze strany Evropské komise přišel nový návrh, který je také logický, to je zastropování cen energií u levnějších zdrojů, tedy elektřiny z jádra a obnovitelných zdrojů. Část zisku jim vezmeme zastropováním a plyn necháme tak, jak je,“ popsal Síkela s tím, že v takovém případě by se totiž nekupoval ani „o kubík plynu víc“, protože jeho cena by zastropená nebyla.

„Tento návrh je částečným řešením i pro nás,“ vysvětlil ministr.

Vyloučil také svou rezignaci, o které hovoří opozice.

„Ani na vteřinu neuvažuji o rezignaci. Na tlak reaguji protitlakem,“ řekl na závěr.

Jen krátce předtím v televizi Prima CNN ale šéf STANu a první místopředseda vlády Vít Rakušan přiznal, že má Síkela „rezervy“. Ministra na to podle svých slov upozornil. „Musí zlepšit komunikaci, musí přijímat pozvání do médií,“ řekl Rakušan.

Předsedové koaličních stran to podle něj řešili na jednání K5. „Jozef Síkela měl jasnou podporu a všichni předsedové, kteří byli přítomni, mu tu podporu jednoznačně vyjádřili,“ dodal Rakušan.