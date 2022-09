Síkela: cítím se jako nepolitický ministr

„Mohu ujistit nemocnice, školy a případně kraje, že budeme mít řešení (nedostatku energií) a buď za nimi přivedeme obchodníka, který jim zajistí energie, nebo nakoupíme pro stát a budeme to bez dalších příplatků a marží distribuovat dále,“ řekl v ČT ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V úterý budou zástupci vládní koalice a ve středu pak vláda řešit otázku budoucího státního obchodníka s energiemi. Na stole jsou podle Síkely dvě varianty.

„Já preferuji tu rychlejší, tedy zřízení agentury, kdy mohu na základě mandátní smlouvy pověřit jiného zkušeného obchodníka s energiemi, aby pomohl vykonat ty nejnutnější úkony vykonat, tedy nakoupení např- elektřiny pro Pardubický či jiný kraj apod.

Podle Síkely by se nejpozději v řádu několika měsíců mělo vyřešit zajištění energií pro veřejný sektor, tedy pro školy, školky, nemocnice popř. i pro kraje tak, aby následně byly tyto energie byly k dispozici.

„Varianty a přípravné teze jsme měli v šuplíku,“ podotkl Síkela.

Důležitá je podle něj i novela energetického zákona, která umožní nákup energií i u lokálních obchodníků, v krajním případě dokonce uložením povinnosti prodat určitou část energií státu.

„Jsem ochoten připustit, že jsme možná a zejména já (pochybili jako vláda),“ přiznal zároveň Síkela v reakci na včerejší demonstraci. „Jako nejdůležitější věc jsem si vyhodnotil závislost Česka na plynu z Ruska, to bylo potřeba si odpracovat,“ dodal.

Lidé, kteří přišli na demonstraci, mají podle něj strach z budoucnosti.

„Musíme rozlišit tři skupiny lidí. Tu skupinu, která nás do této situace a závislosti na Rusku dovedla. Tito lidé se musí radovat. Jsou to například představitelé minulé vlády, ale částečně i politici, co tu byli předtím, a také průmyslníci, kterým ta situace až do války na Ukrajině vyhovovala,“ řekl Síkela v Otázkách Václava Moravce. Druhá skupina jsou pak lidé, kteří demonstraci vyvolali, a třetí pak ti lidé, kteří mají strach a na demonstraci byli.

„Já se dodnes cítím jako nepolitický ministr, to je jeden z důvodů, proč jsem nepřijal žádnou funkci v rámci STANu,“ řekl ještě.