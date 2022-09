Obrovská prachová zeď se prohnala částí americké Arizony. Stěna byla 80 km široká, v nejvyšším bodě byla necelé dva kilometry vysoká a dosahovala rychlosti přes 100 km/h. Podle médií zůstalo 7000 domácností bez proudu. (BBC)

Whoa! 💨

A very large wall of dust is cascading across the Valley, bringing hazy conditions. Remember, pull aside, stay alive! LATEST: https://t.co/BQY0MQRwPH #abc15wx pic.twitter.com/aF7q70PkL7

— ABC15 Arizona (@abc15) September 3, 2022