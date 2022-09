Petra Kvitová postoupila na tenisovém US Open do osmifinále. V zápase grandslamových šampionek udolala Španělku Garbiñe Muguruzaovou 5:7, 6:3 a 7:6 (12:10), ačkoliv ve třetím setu prohrávala už 2:5 a čelila dvěma mečbolům. (US Open)