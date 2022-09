V Německu zemřel muž, jenž se stal obětí útoku při akci na podporu komunity LGBT

V Německu dnes zemřel 25letý muž, na kterého v neděli zaútočil neznámý člověk v Münsteru na západě země při Christopher Street Day, což je akce na podporu komunity LGBT. Muž se snažil zakročit, když agresor vulgárně urážel účastnice akce.

Policie dnes podezřelého, 20letého muže z Münsteru, zadržela.

Podezřelý několika ženám nadával, že jsou „lesbické děvky“ a že mají „vypadnout“ a ohrožoval je i fyzicky. Muž agresora poprosil, aby urážek nechal. „Tyto snahy o urovnání situace vedly k útoku,“ uvedla dnes policie a státní zastupitelství.

Vyšetřovatelé už dříve zjistili, že muž ztratil rovnováhu a pak ho útočník udeřil pěstí do obličeje. Napadený ztratil vědomí a udeřil se hlavou o asfalt, utrpěl krvácení do mozku. V nemocnici ho lékaři přivedli do umělého spánku, kvůli svým poraněním ale dnes zemřel.

Útočník, kterého svědci popsali jako muže ve věku mezi 18 a 20 lety, po útoku utekl ještě s jedním člověkem.

Policie po útočníkovi celé dny pátrala a až dnes ho zadržela. Oddělení vražd vyhodnocovalo v uplynulých dnech informace od svědků i obrazový materiál. Policisté přitom našli i záběry pravděpodobného pachatele. Jedna policistka pak hledaného podle agentury DPA dnes odpoledne poznala na münsterském hlavním nádraží a zadržela ho.

Jde o 20letého muže, který žije v Münsteru. Státní zastupitelství pro něj žádá vazbu kvůli podezření z ublížení na těle s následkem smrti. Před vazebního soudce má být podezřelý předveden v sobotu. Dosud se k obviněním nevyjádřil, řekl vrchní státní zástupce Dirk Ollech. (ČTK)