Íránské námořnictvo odrazilo pirátský útok na obchodní loď a zadrželo americké námořní drony

Soud v Saúdské Arábii poslal ženu na 45 let do vězení za příspěvky na sociálních sítích. Podle soudců svými texty rozvracela společnost. Její odsouzení přišlo jen několik týdnů poté, co byla jiná žena odsouzena k 35 letům vězení za retweetování disidentů a aktivistů. (Reuters)