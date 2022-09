Streamovací platforma Amazon Prime uvedla první dvě epizody dlouho připravovaného seriálu Pán prstenů: Prsteny moci, který vznikl na motivy knih spisovatele J. R. R. Tolkiena. Amazon na první sérii vynaložil nejméně 465 milionů dolarů. (České noviny)

It all begins today. #TheRingsOfPower pic.twitter.com/JqDRK5oQbR

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) September 1, 2022