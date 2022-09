Počet migrantů, kteří v srpnu přepluli Lamanšský průliv do Británie, byl rekordní

Británie zaznamenala rekordní počet lidí, kteří v srpnu přepluli Lamanšský průliv a ilegálně se dostali do země. Více než 8500 migrantů je nejvyšší počet, jaký kdy byl britským ministerstvem vnitra zaznamenán za jeden měsíc.

Podle statistik ministerstva se v srpnu vydalo na nebezpečnou plavbu přes úžinu mezi Francií a Anglií 8544 lidí ve 189 člunech. Dvaadvacátého srpna byl navíc zaznamenán jednodenní rekord 1295 migrantů.

Od počátku roku se touto cestou do Anglie dostalo už více než 25 000 lidí. Velká část ilegálních přistěhovalců pochází z Albánie.

Britská vláda na jaře uzavřela dohodu se Rwandou o deportaci migrantů do této africké země, kde také mají žádat o azyl a zůstat tam, jinak jim bude hrozit vyhoštění do zemí původu. Dohoda, která má odradit od ilegálních vstupů do Británie, však ještě nezačala být naplňována. V červnu měl odletět první deportační let s migranty do africké země, na poslední chvíli ho ale zablokoval Evropský soud pro lidská práva (ECHR).

Oba kandidáti na britského premiéra Rishi Sunak a Liz Trussová slíbili, že budou v této politice pokračovat, i když plán jako porušení mezinárodního práva kritizuje i Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a představitelé anglikánské církve hovořili o „ostudě pro Británii“. (ČTK)