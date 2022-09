Západ Rakouska a Lichtenštejnsko po poledni zasáhlo zemětřesení o síle 4,1

V Lichtenštejnsku a na západě Rakouska bylo dnes po poledni zaznamenáno zemětřesení o magnitudu 4,1, epicentrum se mělo nacházet poblíž lichtenštejnského Vaduzu. Rakouské úřady zatím neobdržely žádné zprávy o škodách.

Zemětřesení této síly může příležitostně způsobit menší škody v blízkosti epicentra.

Rakouský Ústřední institut pro meteorologii a geodynamiku (ZAMG) informoval, že otřesy byly jasně cítit i ve spolkové zemi Vorarlbersko a někteří lidé utekli do otevřeného prostoru.

„Země se tady právě extrémně zachvěla. Bylo to jen asi dvě až tři sekundy, ale bylo to velmi patrné. Měl jsem pocit, že do našeho domu vjíždí auto,“ cituje web Heute jednoho ze svědků události. V tyrolském Innsbrucku, který je od Vaduzu vzdálený asi 140 kilometrů, žádné otřesy zaznamenány nebyly. (Heute, ZAMG)