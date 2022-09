Vláda Petra Fialy by měla podle šéfa SPD Okamury odstoupit a měly by se vypsat nové volby. „Fialova vláda není schopna řešit zdražování. Miliony občanů se dostávají do neřešitelných problémů,“ řekl předseda SPD. Podle něj mají navíc vládní strany „styky s mafií“.