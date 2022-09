Premiér Fiala ve svém vystoupení řekl, že opozice není konstruktivní. Připomněl, že hnutí ANO porušilo svůj slib nevyvolávat nedůvěru v době českého předsednictví. „Žijete ve světě vykonstruovaných lží,“ řekl Fiala k předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi.

„Naše země nemá konstruktivní opozici, která v těžkých časech chce táhnout za jeden provaz,“ řekl předseda vlády v projevu ve Sněmovně. Podle něj jde opozici „o rozvrat a uchopení moci za každou cenu“ a to i bez ohledu na ruskou agresi vůči Ukrajině a jejím dopadům na Evropu.

Fiala se také vymezil vůči hodnocení Andreje Babiše stran výsledků vlády. Babiš například zmínil, že vláda a premiér osobně zcela tápe v otázkách evropské politiky.

Podle Fialy je ale Babiš v této oblasti zcela nekompetentní. „Já jsem si dlouho myslel, že ty věci, které se vám nedařily vyjednat, nebo jste je udělal v neprospěch České republiky, jste udělal kvůli sobě. Ale myslím, že jste to udělal nevědomě. Když jste odsouhlasil Green Deal, tak jste ani nevěděl, co děláte a jaký to bude mít dopad na české občany,“ řekl Fiala.