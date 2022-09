Rozpočet MŠMT by se mohl příští rok snížit na 248,5 miliardy Kč

Rozpočet ministerstva školství by se mohl v příštím roce proti letošku snížit. Zatímco vládou schválená novela rozpočtu na letošní rok pro něj počítá s 251,9 miliardy korun, příští rok by resort mohl hospodařit s 248,5 miliardy.

Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu na rok 2023, který připravilo ministerstvo financí. Pracovní návrh, který na počátku června projednala vláda, předpokládal pro příští rok výdaje na školství ve výši 251,2 miliardy korun.

Podle schváleného rozpočtu na letošní rok má ministerstvo školství k dispozici 249,5 miliardy korun. Vláda v červenci schválila novelu, podle které se má rozpočet zvýšit zhruba o 2,4 miliardy korun. Peníze navíc půjdou na vzdělávání válečných uprchlíků a růst platů nepedagogických pracovníků od září. Po vládě musí návrh schválit ještě Sněmovna.

V příštím roce by podle aktuálního návrhu ministerstva financí měly peníze pro resort školství klesnout na 248,5 miliardy korun. Proti letošnímu platnému rozpočtu je to o jednu miliardu méně, proti novele s vyšším rozpočtem to znamená snížení o 3,4 miliardy korun. Výhledy rozpočtu na roky 2024 a 2025 pak předpokládají další pokles na 237,4 miliardy.

Návrh na příští rok počítá s výdaji na regionální školství ve výši 188,5 miliardy korun, což je o 1,8 miliardy méně, než kolik je ve vládou schválené novele rozpočtu na letošek. Na vzdělávání na vysokých školách by mohlo jít 29,6 miliardy korun, meziročně asi o miliardu víc. Na výzkum v resortu školství by mělo být k dispozici 19,8 miliardy korun, tedy zhruba stejně jako letos. Podpora mládežnických organizací by měla klesnout z letošních 303 milionů korun na 294,6 milionu a ve sportu by měla činit podobně jako v letošním roce kolem 334 milionů korun.

Ministerstvo financí dnes oznámilo, že schodek státního rozpočtu by příští rok mohl dosáhnout 270 miliard korun. Návrh počítá s příjmy 1,749 bilionu korun a výdaji 2,019 bilionu korun. Proti vládou schválené novele rozpočtu na letošní rok je deficit nižší o 60 miliard korun. (ČTK)