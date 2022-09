Klub pacientů s ME/CFS pozastavil svou činnost

Klub pacientů s ME/CFS (chronickým únavovým syndromem) pozastavil svou činnost. „Jsme všichni příliš nemocní na to, abychom mohli něco dělat. Vše, co bylo v našich silách, jsme udělali, ale nevedlo to k žádnému zlepšení situace.“

Klub pacientů od roku 2005 sdružoval nemocné, jichž může být v Česku až několik tisíc, a na svém webu poskytoval informace v českém jazyce o málo známém onemocnění. Jeho cílem bylo zlepšit zdravotní a sociální péči o nemocné s ME/CFS (myalgická encefalomyelitida/chronický únavový syndrom). Od roku 2020 pomáhá pacientům také Nadační fond Neúnavní.

Webové stránky Klubu budou ve stávající podobě nadále sloužit jako bezplatný informační zdroj o ME/CFS a dostupné zůstanou i Facebook a Youtube kanál, informoval na facebookovém profilu a webové stránce jeden z představitelů Klubu a pacientů Jan Choutka.