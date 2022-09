Babiš: Vláda je bezradná a neschopná

Opoziční hnutí ANO a SPD se pokouší vyslovit vládě nedůvěru, nemají ale potřebný dostatek hlasů. Pro vyslovení nedůvěry je potřeba minimálně 101 hlasů poslanců, obě hnutí disponují maximálně 92 hlasy. „Premiér by měl v každém případě odvolat ministra Síkelu a skončit by měl pan Rakušan,“ říká Babiš.

Důvodem svolání hlasování o nedůvěře jsou věci kolem šéfa ÚZSI Petra Mlejnka, který včera oznámil svou rezignaci.

Problematické jsou jeho styky s obviněným podnikatelem Michalem Redlem v kauze Dozimetr, opozice v této souvislosti požaduje odchod ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) z vlády.

„Jsme přesvědčeni o tom, že máme vládu, která je bezradná a neschopná. Je to vláda založená na organizovaném zločinu, která lidem lže, vysmívá se jim. Stát a ekonomika se jí rozpadají pod rukama,“ řekl předseda ANO Andrej Babiš na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny.

Druhou kritizovanou oblastí je ekonomická situace, podle opozičních hnutí kabinet problémy neřeší, terčem pro opozici je zejména ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

„Řítí se na nás katastrofa, a místo toho, aby pan ministr nabídl recept, jak jí předejít, je odborníkům pro smích a lidi každé jeho další vystoupení děsí víc a víc,“ myslí si Babiš.

„Tahle vláda by měla skončit a měli by přijít lidé, kteří by byli schopni pracovat pro naši zemi. Je jasné, že mají 108 hlasů a koryta si udrží. Pan premiér by měl v každém případě odvolat ministra Síkelu a skončit by měl pan Rakušan,“ řekl Babiš.