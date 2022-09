Vláda bude mít příští týden klíčové jednání o státním rozpočtu pro rok 2023. „Předpokládám, že do konce července vláda schválí návrh novely a pošle to do Parlamentu. Moje představa je jasná – aby schodek byl nižší než letos, tedy než 280 miliard,“ řekl ministr financí Stanjura.