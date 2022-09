Premiér zahájil školní rok v ZŠ v Ostrově, popřál žákům, aby je učení bavilo

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes zahájil školní rok v Základní škole Májová v Ostrově na Karlovarsku. Prvňáčkům popřál, aby je učení a poznávání bavily. Školu v šestnáctitisícovém městě navštěvuje přes 500 žáků a do prvních tříd tam nastoupilo asi 50 dětí.

Žáky prvních tříd a jejich rodiče přivítal premiér společně s vedením školy v tělocvičně, kde se vítání prvňáčků obvykle odehrává. „Je to pro vás velký den, velká změna ve vašem životě,“ začal proslov premiér Fiala. Poté se žáků zeptal, kdo se těšil do školy, většina odpověděla kladně. „Doufám, že se naučíte ve škole, jak se učit, poznávat a zjišťovat nové informace, a že vás to bude bavit. Škola by k tomu měla vést,“ řekl Fiala, kterého do Ostrova pozval ostrovský starosta a poslanec Jan Bureš (ODS).

„Když jsem šel do školy, už je to dávno, tak jsem se taky těšil, že se naučím počítat, psát a dobře číst. Rodiče měli doma velkou knihovnu, když jsem šel do školy, tak jsem ještě neuměl číst,“ zavzpomínal premiér na svůj první školní rok. Fiala zmínil také svou učitelskou kariéru. Jako vzpomínku na dnešní den přinesl žákům pohádkovou knihu Broučci od autora Jana Karafiáta.

Prvňáčkům popřáli také ředitel školy Rudolf Radoň i ostrovský starosta. Ředitel žáky vyzval, aby v případě, že budou mít nějaké problémy, přišli přímo za ním.

ZŠ Májová je jednou ze tří základních škol v Ostrově. Je pro 600 žáků, v posledních letech se na základě nižšího demografického vývoje ve škole vzdělává 500 až 550 dětí. Průměrná naplněnost tříd se pohybuje v průměru od 20 do 25 žáků. (ČTK)