„Mrzí mě to, protože měl všechny předpoklady pro to být dobrým šéfem služby, což za ten měsíc a půl prokázal. Je to jeho osobní rozhodnutí, které já chápu, byl pod obrovským tlakem,“ reagoval ministr vnitra Vít Rakušan na konec Petra Mlejnka v čele ÚZSI.