ČSÚ: Ve školkách loni přibylo dětí, nadále ale ubývá mladších tří let

Ve školkách loni přibylo dětí, meziročně jejich počet stoupl asi o 2900 na 360 490. Množství tříletých či mladších dětí se nicméně opět snížilo, jejich úbytek pokračoval čtvrtým rokem za sebou.

Naopak podíl dětí šestiletých a starších dětí, tedy těch s odkladem školní docházky, v mateřinkách vzrostl. Na tiskové konferenci to dnes řekla pracovnice Českého statistického úřadu (ČSÚ) Vendula Kašparová. Statistiky podle ní zatím nezahrnují válečné běžence z Ukrajiny, kteří od jara přišli do českých škol.

„Mezi posledními dvěma školními roky došlo k mírnému nárůstu počtu dětí v mateřských školkách. Dětí přibylo ve všech věkových skupinách vyjma opět skupiny mladší tří let, ve které zase došlo k úbytku,“ uvedla. Již loni ČSÚ upozornil, že počet dětí mladších tří let ve školkách ubývá, přestože jejich zastoupení v populaci mírně stouplo. Mezi roky 2018/2019 se podíl dětí mladších tří let v mateřinkách snížil z 12,5 procenta na 9,1 procenta v minulém školním roce.

Mezi roky 2019 a 2021 v mateřských školách hlavně kvůli úbytku tříletých a mladších dětí dětí kleslo i celkové množství předškoláků. Tento úbytek mohly podle Kašparové ovlivnit epidemie covidu-19, ale i navýšení rodičovského příspěvku k lednu 2020. „Řada rodičů si pak prodlužovala rodičovskou dovolenou, čerpala příspěvek (od státu) dál a děti mladší tří let do školky neposílala,“ vysvětlila. (ČTK)