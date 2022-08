Událost roku pro Čínu a bod zlomu pro svět: čínští komunisté se sjedou už 16. října

Napjatě očekávaný 20. sjezd Komunistické strany Číny, který jmenuje nové vedení země a s největší pravděpodobností ještě posílí Si Ťin-pchingovu moc, začne už 16. října. Oznámila to čínská státní média.

20. sjezd je nespornou událostí roku pro Čínu a bodem zlomu také pro okolní svět. Určí totiž směr, jímž se Čínská lidová republika bude v dalších (nejméně) pěti letech ubírat a jak se bude chovat na mezinárodní scéně.

ČLR má teď nastavený kurz směrem k důraznému prosazování svých zájmů, asertivitě a nacionalismu. A jen málokdo očekává, že 20. sjezd toto směřování změní; spíš ho ještě utuží.

Pokud se totiž nestane něco zcela nečekaného, je téměř jisté, že nejvyšší moc si podrží nynější generální tajemník strany a předseda ČLR Si Ťin-pching.

Předseda Všeho

„Předseda Všeho Si,“ glosuje to šéfredaktor specializované platformy China Project Jeremy Goldkorn. A jeho glosa vcelku vystihuje uplynulých deset let, kdy Si do svých rukou soustředil (a v řadě případů uzurpoval) tolik pravomocí, že to v čínském vedení nemá obdoby od Maovy éry.

Právě způsob, jakým Mao Ce-tung vládl, a katastrofální důsledky, v něž Maův přístup i kult jeho osobnosti vyústily, přiměly KS Číny koncem 70. let k tomu, že zavedla tzv. kolektivní vedení. Cílem měla být jistá rovnováha a kontrola moci. Ustanovilo se pravidlo vícečlenného nejvyššího vedení (dnes sedmičlenný Stálý výbor politbyra) a také povinný limit pro výkon nejvyšších funkcí na dvakrát pět let. Což se vztahuje hlavně na předsedu ČLR (čínská obdoba prezidenta).

Tedy vztahovalo: poslední 19. sjezd totiž v roce 2017 tento limit zrušil. Stalo se to už v Si Ťin-pchingově zájmu s výhledem na to, aby mohl dříve stanovená pravidla překonat a zůstat u moci i po roce 2022. Ostatně, pro vůbec nejdůležitější politický post v zemi – generálního tajemníka ústředního výboru KS Číny – časová omezení navzdory dosavadní praxi oficiálně neplatí, takže Si Ťin-pchingovi stačilo odstranit jen limit pro předsedu republiky.

Už nyní také porušil nepsané pravidlo, že vysocí straničtí funkcionáři odcházejí do politického důchodu v 68 letech. Předseda Si se narodil 17. června 1953, což znamená, že nedávno oslavil 69. narozeniny.

Státostranická propaganda také už roky pilně pracuje na kultu Siho osobnosti. Ten sice nenabírá tak fanatických podob jako za časů Mao Ce-tunga, ale setrvale sílí a v post-Maově éře je rozhodně bezprecedentní.

Od rychle se blížícího 20. sjezdu se očekává také to, že Si některé své nejbližší opory pozvedne mezi sedm členů Stálého výboru. Pohledy směřují například na čtyřiašedesátiletého Wang Siao-chunga, který byl letos v červnu jmenován ministrem veřejné bezpečnosti. Se Si Ťin-pchingem se znají ještě z dob, kdy oba působili ve vedení jihočínské metropole Fu-čou.

Pod tlakem

Co se vnitřní situace v Číně týče, 20. stranický sjezd mohl jen těžko přijít v kritičtější dobu. Čínská ekonomika je pod velkým tlakem a kvůli mnoha nepříznivým faktorům hrozí i hluboká společenská krize, zatímco ústředí strany se Číňany snaží stmelit propagandistickou vizí o „čínském snu“.

„Pro ty, kdo mají obavy o stabilitu – ať už o stabilitu trhů, ekonomiky, trhu s nemovitostmi, nebo společnosti –, je otázka (stranického) nástupnictví nevýslovně důležitá. Si Ťin-pching sám sebe staví do role mesiáše. A tím znovuotevřel Pandořinu skříňku,“ podotkl už letos na jaře přední znalec Číny Geremie R. Barmé.