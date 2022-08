Petr Mlejnek rezignuje na funkci šéfa civilní rozvědky

Šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek rezignuje na funkci. Potvrdil to serveru Lidovky. Část poslanců vyzvala k jeho výměně kvůli stykům s podnikatelem Michalem Redlem, který čelí obvinění v korupční kauze Dozimetr.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Na konec Petra Mlejnka na klíčovém postu v tajné službě upozornil server Lidovky. Šéf ÚZSI to potvrdil bez dalších podrobností.

„Mrzí mě to, protože měl všechny předpoklady pro to být dobrým šéfem služby, což za ten měsíc a půl prokázal. Je to jeho osobní rozhodnutí, které já chápu, byl pod obrovským tlakem,“ reagoval pro Deník N ministr vnitra Vít Rakušan.

Mlejnkovo rozhodnutí ocenil předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek: „Doba je těžká, máme tu válku a energetickou krizi a musíme veškeré úsilí soustředit na to, abychom naši zemi tímto náročným obdobím zdárně provedli. Věřím, že i opozice vezme tuto výzvu vážně a bude se na tom podílet spolu s námi.“

Aféra kolem Mlejnka je také jedním z důvodů, proč opoziční hnutí ANO a SPD podala podnět ke svolání sněmovní schůze k vyslovení nedůvěry vládě.

Mlejnek v minulosti řekl, že se s Redlem scházel v minulosti pracovně, ale že nemohl vědět, že bude Redl v budoucnosti stíhán. Schůzky se uskutečnily v době, kdy Mlejnek působil v obchodní společnosti a vyhledával pro ni nové příležitosti. Mlejnek popřel, že by Redlovi předával informace z bezpečnostního prostředí. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dříve uvedl, že důvodem k odvolání Mlejnka z čela zpravodajské služby by bylo nezískání bezpečnostní prověrky na úroveň přísně tajné. (ČTK)