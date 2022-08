Finsko v září uzavře úsek důležité dálnice, bude na něm cvičit letectvo

Finsko v září na týden uzavře úsek jedné ze svých hlavních dálnic, aby tam letectvo mohlo cvičit starty a přistání. Vybraný dálniční úsek je určený jako záložní ranvej v případě války.

Informovala o tom agentura Reuters.

Finsko, které v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu podalo přihlášku do Severoatlantické aliance, v posledních měsících zintenzivnělo vojenská cvičení. Tato země, kterou během druhé světové války napadl Sovětský svaz, se celá následující desetiletí připravovala na možnou agresi ze strany Ruska. „Letectvo pravidelně cvičí, jak využívat místa mimo své domovské základny,“ uvedla v prohlášení akademie finských vzdušných sil.

Ve Finsku je více než deset nouzových přistávacích míst, která byla na dálnicích vybudována v 60. a 70. letech minulého století, nicméně letectvo na hlavním dálničním tahu mezi severem a jihem země desítky let necvičilo kvůli tomu, jaké dopravní komplikace by to znamenalo.

Uzavírka se bude týkat úseku dálnice E75 v délce 4,5 kilometru na jihu země. Každý den se tak 7000 aut bude muset vydat na objížďku, která jim zabere hodinu, řekl Jari Mikkonen z Centra pro hospodářský rozvoj, dopravu a životní prostředí.

Cvičení se v posledním zářijovém týdnu zúčastní asi 200 příslušníků a příslušnic finské armády, kteří budou létat se stíhacími letouny F/A-18 Hornet, staršími výcvikovými stroji Hawk Mk 51 a dalšími letadly. (ČTK)