Do ČR přiletí kvůli stíhačkám F-35 šéf Pentagonu Lloyd Austin

Do České republiky v příštím týdnu přiletí americký ministr obrany Lloyd Austin. Bude jednat o dodávce bojových letounů F-35 Lightning, uvedl dnes server Seznam Zprávy. Ministerstvo obrany chce pořídit 24 letadel, která by měla nahradit švédské gripeny.

Americký ministr obrany Lloyd Austin. Foto: Pablo Martinez, AP/ČTK

Podle dřívějších odhadů expertů bude hodnota zakázky ve vyšších desítkách miliard korun, což by znamenalo nejdražší armádní nákup moderní historie.

Ministerstvo návštěvu Austina v Praze zatím nepotvrdilo. „Záležitost nemůžeme z bezpečnostních důvodů vyvracet, potvrzovat ani komentovat,“ řekl ČTK jeho mluvčí Jiří Táborský. Podle amerického velvyslanectví v Praze musí návštěvu oznámit přímo Pentagon, což se zatím nestalo.

Seznam Zprávy uvedly, že Austin by měl do Prahy přiletět 8. září, o stíhačkách by se pak mělo začít jednat od 12. září. „Časový rámec je správný. Konkrétní data nemohu potvrdit, protože se vždy mohou změnit a obecně se snažíme nezveřejňovat specifické cestovních plány,“ sdělil serveru mluvčí americké ambasády v Praze Griffin Rozell. Podle Seznamu se má Austin v Praze setkat s ministryní obrany Janou Černochovou i premiérem Petrem Fialou (oba ODS).

Vláda 20. července rozhodla, že ministerstvo obrany zahájí s USA jednání o pořízení letounů. Usnesením pověřila Černochovou k vyjednávání s americkou stranou do října 2023. Sestaví meziresortní tým se zastoupením ministerstev financí, průmyslu a obchodu, zahraničí, armády a vlády.

F-35 Lightning II bývá označován za nejmodernější sériově vyráběný stíhací letoun s potenciálem životnosti 30 až 40 let. Jde o letoun s technologií stealth, která má za cíl maximálně omezit jeho zjistitelnost radarem. Odborníci oceňují jeho přístrojové vybavení, díky kterému získává přehled o dění na bojišti a může komunikovat a spolupracovat se spřátelenou technikou. Nevýhodou jsou například oproti gripenům vysoké náklady na provoz.

Gripeny v české armádě létají od roku 2005, Česko si je od Švédska pronajímá. Rozhodování o nových stíhacích letounech tehdy doprovázela podezření na korupci. Čeští stíhači mají k dispozici 12 jednomístných a dvě dvoumístná letadla. Nasazeni s nimi několikrát byli i při ochraně vzdušného prostoru spojenců na Islandu a v Pobaltí. (Seznam Zprávy)