Z Ukrajiny vyplula druhá loď s humanitární dodávkou obilí, směřuje do Jemenu

Loď s ukrajinským obilím určeným na humanitární pomoc dorazila do východoafrického Džibutska. Je to první loď, která tento měsíc směla vyplout z ukrajinského přístavu od začátku ruské invaze. Druhá loď dnes vyplula do Jemenu.

Teprve druhá loď s humanitární dodávkou obilí, určenou pro Jemen, vyplula dnes z černomořského přístavu Južne, informoval turecký deník Daily Sabah s odkazem na Světový potravinový program (WFP).

Přeprava obilí a dalších zemědělských produktů přes Černé moře z Ukrajiny, zastavená v únoru kvůli ruské invazi, byla obnovena 1. srpna díky dohodám, které 22. července podepsali v Istanbulu zástupci Ukrajiny, Ruska, OSN a Turecka. Rusko se zavázalo, že po dobu přepravy nebude na lodě ani ukrajinské přístavy útočit, a Ukrajina, která pobřežní oblasti zaminovala, zajistí těmito vodami lodím bezpečné proplutí. V Istanbulu bylo vytvořeno společné monitorovací centrum, které má dohlížet na plnění podmínek a kontrolovat, zda lodě vozí skutečně jen dohodnutý náklad.

Podle ukrajinské vlády umožnila červencová dohoda od 1. srpna vyplout z ukrajinských přístavů dosud šesti desítkám lodí. Díky této dohodě bylo za stejnou dobu přepraveno kolem 1,5 milionu tun zemědělských produktů, zejména kukuřice. Jen zlomek z toho ale zatím tvořil humanitární pomoc, ačkoliv OSN naléhala na obnovení přepravy obilí z ukrajinských přístavů právě kvůli tomu, že miliony lidí zejména v Africe jsou kvůli potravinové krizi prohloubené ruskou invazí ohroženy hladem.

Server BBC dnes napsal, že generální tajemník Antonio Guterres 22. července v Istanbulu označil dohodu za „úlevu pro nejpotřebnější, jež jsou na hranici hladomoru“. Loď s 23 000 tunami ukrajinského obilí, která dnes zakotvila v Džibutsku, je přitom první humanitární dodávkou umožněnou červencovou dohodou, napsal dnes deník Daily Sabah. Z ukrajinského přístavu vyplula v polovině tohoto měsíce a náklad je určen sousední Etiopii, kde naléhavou potravinou pomoc potřebuje více než 20 milionů lidí.

Druhá loď s humanitárním nákladem 37 500 tun pšenice vyplula dnes z ukrajinského přístavu a nejprve zakotví v Turecku, kde se z obilí umele mouka. Ta pak zamíří do válkou zmítaného Jemenu. Nedostatkem potravin trpí v této třicetimilionové zemi na 17 milionů obyvatel a loni tam téměř polovina dovozů pšenice dorazila právě z Ukrajiny a Ruska, uvedla dnes agentura AP s odvoláním na WFP.

Etiopie nyní zažívá nejhorší sucho za posledních 40 let a také se potýká s ozbrojeným konfliktem a sektářským násilím. Tento měsíc tam po několika měsících relativního klidu opět propukly boje mezi Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontou (TPLF) a vládními jednotkami. V posledních měsících začala do etiopské Tigraje proudit i humanitární pomoc, její distribuci ale znemožňuje nedostatek pohonných hmot. V regionu prudce vzrostla podvýživa, jíž trpí téměř třetina dětí, a 2,4 milionu lidí se potýká s akutním nedostatkem potravin, uvedl v nedávné zprávě WFP.

Dnešní zásilka obilí je však jen kapkou ve srovnání s tím, co země východní Afriky potřebují. V suchem postiženém Somálsku, Etiopii a Keni umírá podle zprávy humanitárních organizací Oxfam a Save the Children z poloviny května odhadem jeden člověk hlady každých 48 vteřin. (ČTK)