Den před Bidenovým projevem o zbraních školák v Kalifornii postřelil spolužáka

V americkém státě Kalifornia dvanáctiletý školák postřelil o rok staršího spolužáka. Střelce zadržela policie, raněný je v nemocnici ve stabilizovaném stavu. K incidentu došlo v pondělí odpoledne na základní škole Madison Park Academy ve městě Oakland, dnes o něm informoval server The Guardian.

Snižování počtu zbraní je v USA předmětem častých diskusí, na dnešek je na toto téma ohlášen projev amerického prezidenta Joea Bidena.

Úřady zatím neoznámily, zda byla pondělní střelba úmyslná, nebo šlo o nehodu, píše The Guardian. Ostatní děti se schovaly ve třídě nebo v tělocvičně.

Podle starostky Oaklandu Libby Schaafové je „zvýšená míra násilí páchaného střelnými zbraněmi v naší zemi (USA) a v našem městě srdcervoucí a nepřijatelná.“

Podle organizace Everytown for Gun Safety, která prosazuje přísnější regulaci držení zbraní, ročně v USA zemře při střelbě přes 3500 dětí a nezletilých do 19 let, což je prakticky deset denně. Dalších 15 000 dětí a mladistvých ročně je postřelených. Každoročně navíc více než tři miliony dětí v USA na vlastní oči vidí střelbu.

Když jsou americké děti zastřeleny, v 60 procentech případů jde o úmyslné zabití. Dalších 35 procent představují sebevraždy a jen čtyři procenta neúmyslné střelby nebo nehody, uvádí Everytown for Gun Safety. (ČTK)