Tchaj-wan vypálil varovné střely k čínskému dronu

Tchaj-wan dnes vypálil varovné střely směrem k čínskému bezpilotnímu letounu, který poletoval poblíž čínského pobřeží kolem ostrůvku kontrolovaného Tchaj-wanem. Informovala o tom podle agentury Reuters tchaj-wanská armáda.

Dron po výstřelech zamířil zpět do Číny. Podle agentury Reuters to bylo poprvé, co byly použity varovné výstřely při incidentu tohoto druhu.

Kolem Tchaj-wanu, který komunistická Čína považuje za svou nedílnou součást, v poslední době roste napětí. Peking mu hrozí vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Peking dlouhodobě upozorňuje ostatní státy, aby nejednaly s tchajwanskými činiteli, a nebudily tak zdání, že uznávají samostatnost ostrova.

Začátkem srpna ostrovní zemi navštívila předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, načež Čína v oblasti uspořádala rozsáhlé vojenské cvičení. (ČTK)