Ministři zahraničí EU budou hledat kompromisní řešení ohledně omezení víz pro ruské turisty, řekl šéf české diplomacie Jan Lipavský. Za klíčové považuje zachování evropské jednoty.

Ministři by se mohli shodnout na pozastavení dohody usnadňující vydávání víz ruským turistům. Opatření by mohlo platit zhruba od října, vyplývá z informací ČTK od vysoce postavených diplomatických zdrojů EU.

EU již pozastavila část dohody z roku 2007, která se týkala vládních činitelů a podnikatelů. Teď by mohla zmrazit i část týkající se turistů. To by znamenalo, že žádosti podané ruskými občany by neměly přednostní právo na zpracování. Pro Rusy by tak získání víz do schengenského prostoru bylo byrokraticky náročnější, dražší a především by na ně čekali výrazně déle.

Tvrdší opatření v podobě plošného pozastavení vydávání víz ruským turistům či výrazného snížení jejich počtu požadují mimo jiné Polsko, Finsko, Česko či pobaltské země. Jiné unijní státy, například Německo či Francie, jsou ale proti. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který bude předsedat pražskému jednání, uvedl, že takové opatření by bylo příliš drastické. Vyzval k řešení, které by bylo selektivní. (ČTK)