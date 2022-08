Pojišťovny snížené platby zvládnou, úhrady ale nesmí růst nad pět procent

Zdravotní pojišťovny letošní rok zvládnou i se sníženými platbami za státní pojištěnce, pokud se ale úhrady nezvednou nad pět procent. „Na to už prostředky nejsou,“ oznámil šéf Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

„V prvních dvou letech – tedy 2022 a 2023 – bude částka za státního pojištěnce nižší než současná. Hospodaření tedy půjde do ztráty, která bude naposledy kompenzovaná z rezervních fondů. Pro rok 2023 platí, že bude vyrovnané hospodaření jen tehdy, pokud se dodrží navýšení úhrad do 5 %. Pokud by mělo být navyšování větší, pak budou muset do systému přitéct další peníze, aby ztrátu pokryly,“ dodává Friedrich.

Podle aktuálních odhadů inflace bude dosahovat až dvaceti procent. Zvýšené ceny se dotknou také nákladů nemocnic.

Snížení plateb za státní pojištěnce s konečnou platností schválil Parlament minulý týden. Pojišťovny tak přijdou o zhruba 14 miliard korun.