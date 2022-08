Úřady v Miami na jihovýchodě Spojených států vymyslely nestandardní způsob, jak přimět obyvatele zřeknout se střelných zbraní. Místní policie slíbila, že všechny zbraně, které jí lidé odevzdají, odešle na Ukrajinu.

Výměnou za zbraně úřady slibují dárkové platební karty. A také to, že se zdrží veškerých otázek.

„Všechny odevzdané zbraně budou odeslány na Ukrajinu, což umožní očistit od nich naše ulice,“ tvrdí radnice.

Za pistoli úřady slibují dárkovou kartu v hodnotě 50 dolarů (asi 1235 Kč), za kulovnici či brokovnici kartu v hodnotě 100 dolarů (2470 Kč) a za útočnou pušku, ať AR-15 či kalašnikova, kartu za 150 dolarů (3705 Kč).

Není to poprvé, co v Miami tímto způsobem sbírají zbraně pro Ukrajinu. Na počátku srpna se v médiích objevilo, že kampaň umožnila odeslat 167 pušek a dalších zbraní do města Irpiň u Kyjeva, kde se během krátkodobé okupace Rusy odehrály masakry civilistů. Starosta města uvedl, že zbraně z Miami poslouží policii a domobraně. (ČTK)