Hasiči čerpají vodu ze sklepů na Jesenicku

Intenzivní bouřka dnes způsobila problémy v části okresu Jeseník, v obcích Vlčice a Velká Kraš. Hasiči tam čerpají vodu ze sklepů domů.

Evidujeme asi 16 výjezdů, sdělil vpodvečer ČTK mluvčí hasičů Radek Buryánek. Česko zasáhly velmi silné bouřky už v pátek večer a vyskytly se i během soboty.

„Drtivá většina výjezdů je v obci Vlčice. Na místě jsou profesionální a dobrovolné jednotky. Provádíme čerpání sklepů. Zranění nejsou,“ uvedl Buryánek. Voda v lokalitě zaplavila zahrady i silnici. Kvůli zaplavené trati je také omezená regionální železniční doprava. Provoz byl zastaven na trati v úseku mezi Žulovou a Javorníkem ve Slezsku. Osobní vlaky nahradila autobusová doprava.

Velmi silné bouřky se dnes odpoledne místy vyskytly v Orlických horách, na Jesenicku a Krnovsku a na jižní Moravě v pásu přibližně od Třebíče po Vyškov. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal upozornění před velmi silnými bouřkami, výstraha platila do 17:00. V ostatních regionech na východě Česka by bouřky měly být o něco slabší, jejich výskyt odhaduje ČHMÚ do 19:00. (ČTK)