Města poblíž Záporožské elektrárny čelila podle Kyjeva opět ruskému ostřelování

Ruské síly dnes podle ukrajinských představitelů podnikaly další raketové a dělostřelecké útoky na města v blízkosti Záporožské jaderné elektrárny.

Děje se tak v době, kdy panují obavy, že boje v blízkosti zařízení by ho mohly poškodit a způsobit únik radioaktivních látek.

Těžké palbě v noci na dnešek čelilo město Nikopol, které leží asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárny. Ve městě bylo poničeno několik obytných domů a automobilů a asi 1500 domácností zůstalo bez proudu, informoval na sociální síti Telegram oblastní gubernátor Valentyn Rezničenko. Ve městě Marhanec, které leží přes řeku naproti elektrárně, ruské ostřelování podle Rezničenka asi deset domů poškodilo a jeden zničilo zcela.

Dva lidé utrpěli zranění při nočním ostřelování města Záporoží asi 40 kilometrů od elektrárny, sdělil na sociálních sítích Anatolij Kurtěv ze záporožské radnice. Útoky podle něj poškodily pět domů.

Rusové ostřelovali také strategická města Kramatosk a Slavjansk v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Oběti nebo zranění odtud ale hlášeny nebyly i proto, že obyvatelé zasažených domů byli už dříve evakuováni, uvedl na Facebooku gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko.

Ruské ministerstvo obrany pak dnes obvinilo ukrajinské síly, že v uplynulých 24 hodinách ostřelovaly přímo Záporožskou jadernou elektrárnu. Ukrajinská energetická společnost Enerhoatom naopak uvedla, že nemá žádné informace o nových útocích na zařízení. Ruské ministerstvo i ukrajinská společnost nicméně shodně uvedly, že nebyla zjištěna zvýšená hladina radioaktivního záření.

Z útoků na zařízení se už několikátý týden obviňují obě válčící strany. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) se chystá počátkem nadcházejícího týdne na inspekci do zařízení. Tvrdí to deník The Wall Street Journal, který s odvoláním na informované zdroje obeznámené s vývojem jednání o přístupu do zařízení informoval o průlomu v rozhovorech. (ČTK)