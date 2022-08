Polští politici se shodují na zákazu udělování víz pro Rusy

Poslanci polské koalice i opozice se shodují na zavedení zákazu udělování víz ruským občanům. O tématu udělování víz Rusům mají jednat ministři zahraničí unijních zemí na neformálním setkání, které se uskuteční v úterý a ve středu v Praze.

„Žádná víza pro Putinovy voliče znamenají solidaritu s Ukrajinou,“ řekl europoslanec vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Bogdan Rzonca. „EU musí být důsledná. Ruský prezident Vladimir Putin nerespektuje suverenitu států, zaútočil na Ukrajinu a chce rozšířit své impérium zla,“ řekl Rzonca s tím, že EU by neměla brát ohledy na příznivce Putinova režimu.

Také bývalý polský premiér Jerzy Buzek, který v EP zastupuje hlavní opoziční stranu Občanská platforma (PO), uvedl, že unijní zákaz víz pro ruské občany by měl platit, dokud Rusko nezastaví svou agresi proti Ukrajině.

„Dost bylo dvojího metru: nesmí se vraždit, napadat a bombardovat jednoho evropského souseda a zároveň jezdit k druhému na dovolenou, nakupovat nebo hrát golf,“ řekl Buzek s tím, že jde o jasný postoj celé strany. „Bezpodmínečný zákaz víz pro ruské státní příslušníky v celé EU by měl platit, dokud bude pokračovat ruská agrese proti Ukrajině a jejím obyvatelům,“ řekl Buzek s tím, že zákaz by se neměl vztahovat na představitele demokratické opozice pronásledované Putinovým režimem.

Skupina několika desítek europoslanců požadovala v dopise předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi, aby EU pozastavila vydávání turistických víz Rusům. Pod tuto žádost se podepsali europoslanci z Polska, Litvy, Lotyšska, Německa, Estonska, Švédska, Finska, Česka a dalších zemí, připomněl PAP.

Proti případnému zákazu cestovat do EU se dnes ve francouzském listu Le Monde ohradila ruská novinářka a ochránkyně lidských práv Zoja Svetovová, podle které by šlo o nespravedlivý kolektivní trest a hlavně strategický omyl s těžkými následky. Západní vůdci, kteří roky netečně nechávali Kreml dělat si svou politiku, chtějí podle autorky spuštěním železné opony definitivně obnovit Sovětský svaz. A to podle jejího komentáře nijak nepřispěje k dosažení zamýšleného cíle, tedy ukončení války proti Ukrajině. (ČTK)