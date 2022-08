Papež František jmenoval 20 nových kardinálů

Papež František dnes ve Vatikánu jmenoval 20 nových kardinálů, z nichž 16 by nyní mělo právo volit novou hlavu katolické církve, protože jim ještě nebylo 80 let. Podobně jako v předchozích letech papež vybíral především mezi představiteli církve mimo Evropu.

Své zástupce budou ve sboru kardinálů nově mít Mongolsko, Paraguay, Singapur a Východní Timor, uvedla vatikánská média.

Obřad jmenování nových kardinálů začal v 16:00 ve Svatopetrském chrámu. Noví kardinálové předstoupili před papeže, slíbili mu věrnost, sklonili se před ním a dostali některé symboly své nové funkce, například purpurově červený kardinálský biret a prsten.

Mezi novými kardinály je 16 mladších osmdesáti let. To znamená, že kdyby nyní papež zemřel nebo odstoupil, mohli by se zapojit do volby jeho nástupce. Po dnešním jmenování se počet kardinálů rozrostl na 226 členů, z nichž 132 má v současné době právo volit papeže. Z kardinálů volitelů jich 83 jmenoval František.

V kardinálském sboru postupně klesá váha Evropy. Mezi dnes jmenovanými hodnostáři je šest z Asie, pět z amerického kontinentu, dva z Afriky a sedm z Evropy. Mezi kardinály voliteli je nyní 54 duchovních z Evropy, 38 z amerického kontinentu, 20 z Asie a zbytek z Afriky a Oceánie.

Mezi překvapivé nominace podle agentury AFP patří například biskup z amerického San Diega Robert McElroy, který zastává některé velmi progresivní názory či italský hodnostář Giorgio Marengo, který řídí církev v Mongolsku, kde je jen několik stovek katolíků. Osmačtyřicetiletý Marengo se také stal nejmladším členem sboru kardinálů.

Původně chtěl dnes František jmenovat 21 kardinálů. Mezi nominanty figuroval i bývalý belgický biskup Luc Van Looy. Ten však čelí kritice, že když zastával vrcholné církevní funkce, nezasáhl dostatečně razantně proti případům sexuálního obtěžování. Hodnostář papeže požádal, aby ho kardinálem nejmenoval.

Noví kardinálové se začátkem příštího týdne zúčastní zasedání zhruba 200 vrcholných představitelů katolické církve. Při dvoudenní schůzce papež představí jím schválený dokument Predicate Evangelium, který mění organizaci ústředního aparátu katolické církve a dalších vatikánských institucí. (ČTK)