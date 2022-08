Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii se chystají provést inspekci v Záporožské jaderné elektrárně

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) se chystají provést inspekci v Záporožské jaderné elektrárně už začátkem příštího týdne. Podle deníku The Wall Street Journal to uvedly informované zdroje obeznámené s vývojem jednání o přístupu do zařízení.

Tyto rozhovory podle deníku zaznamenaly průlom. Ukrajina a Rusko se ovšem dnes opět vzájemně obvinily z ostřelování elektrárny.

Generální ředitel MAAE Rafael Grossi v uplynulých dnech vyjednával o přístupu s ukrajinskými diplomaty ve Vídni, ruskými představiteli v Istanbulu i s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži. Dvě osoby obeznámené se situací uvedly, že mise MAAE se téměř jistě uskuteční začátkem příštího týdne, přestože se ještě dolaďují podrobnosti. Podle jednoho ze zdrojů probíhají „horečné přípravy“ této návštěvy.

Rusko sice dlouhodobě uvádí, že návštěvě MAAE v zařízení nebrání, trvalo ale na dodržení podmínek návštěvy, které byly pro ukrajinskou stranu i mezinárodní organizaci nepřijatelné. Jednou z nich bylo, aby se delegace cestovala do zařízení přes poloostrov Krym, který ovládá Rusko. Moskva prý ovšem nyní své požadavky zmírnila, takže delegace se bude moci do elektrárny dostat přes ukrajinské území a strávit v zařízení alespoň dva dny.

Mise MAAE by mohla do jaderného zařízení přivézt náhradní díly, přístroje pro monitorování radiace a další důležitý materiál, uvedl dále deník The Wall Street Journal.

Ukrajinská energetická společnost Enerhoatom dnes upozornila na vysoké riziko úniku radioaktivních látek v důsledku pokračujícího ostřelování Záporožské jaderné elektrárny okupované ruskými vojsky. Ze střelby na největší jadernou elektrárnu v Evropě se dnes opět vzájemně obvinily obě znepřátelené strany, což se v poslední době stalo už několikrát. (ČTK, WSJ)