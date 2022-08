Jedna z nejoblíbenějších atrakcí Hongkongu je po roční uzavírce znovu v provozu. Nejstarší asijská lanová dráha známá jako Peak Tram pochází z roku 1888 a před pandemií lákala na šest milionů návštěvníků ročně. (BBC)

VIDEO: 🇭🇰 Hong Kong's famous Peak Tram readies for reopening

One of the city's most iconic tourist draws, the funicular's new carriages and terminal are unveiled after a year-long closure for a HK$799 million (US$102 million) renovation, days before it reopens to the public pic.twitter.com/LhyRR3hDT3

— AFP News Agency (@AFP) August 25, 2022