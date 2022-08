Prezident dostal návrhy na vyznamenání 139 lidí, počet dopisů se snižuje

Prezident Miloš Zeman obdržel od lidí návrhy na vyznamenání 139 osobností. Uvedl to prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Počet dopisů, které prezident s návrhy dostává, se v posledních letech snižuje.

„Celkem jde o 168 návrhů od občanů navrhujících na vyznamenání 139 osob,“ uvedl Ovčáček. V roce 2019 mu lidé navrhli ocenit 257 osobností, o rok později 243 osob a loni 151. Čas na zasílání návrhů měla veřejnost do poloviny prázdnin. Zeman může ale vybírat i z návrhů, které mu předaly Sněmovna a Senát.

Letošní 28. říjen bude posledním, kdy Zeman může ve funkci prezidenta vysoká státní vyznamenání udělit. Již dříve avizoval, že vyslyší návrh na udělení nejvyššího státního vyznamenání, Řádu bílého lva, ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému. V projevu při březnovém ceremoniálu předávání státních vyznamenání vyzdvihl Zelenského odvahu a statečnost při ruské invazi na Ukrajinu.

Návrhy na udělení státního vyznamenání může prezidentovi podat občan, skupina občanů nebo organizace. Prezident k nim může a nemusí přihlédnout, vybrat může osobnost také podle svého uvážení. V posledních dvou letech udělování vyznamenání ovlivnila pandemie koronaviru a Zemanovo onemocnění, kvůli kterému poslední státní svátek 28. října strávil v nemocnici.

Poslanecká sněmovna letos na Řád bílého lva navrhla šestici členů protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů. Skupina se mezi návrhy objevila po několika letech, v minulosti její členy navrhoval na ocenění Senát. Dalším navrženým na nejvyšší státní vyznamenání je ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Prezident už sedmkrát odmítl Koudelku jmenovat na návrh vlád do hodnosti generála, nedá se tak předpokládat, že by tento návrh akceptoval. Ve sněmovním seznamu adeptů na nejvyšší ocenění figuruje také Zelenskyj. Celkem by poslanci státní vyznamenání udělili 34 osobám.

Výrazně kratší seznam na Hrad přišel z horní komory Parlamentu. Senátoři navrhli pouze osm osobností včetně Řádu bílého lva pro členy protinacistické odbojové skupiny Tři králové Josefa Balabána, Josefa Mašína a Václava Morávka, kteří za druhé světové války prováděli sabotážní diverzní akce a předávali zprávy exilové vládě v Londýně. Nejvyšší ocenění si podle Senátu zaslouží i generál Karel Lukas, legionář a účastník zahraničního protinacistického odboje, kterého ve vězení umučil komunistický režim.

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Řádovými dny pro propůjčování či udělování státních vyznamenání českým občanům jsou 1. leden a 28. říjen, zvykem je předávat je především během slavnostního večera 28. října na Pražském hradě. Cizí státní příslušník je může dostat kdykoli. (ČTK)