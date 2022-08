Monzunové deště a záplavy v Pákistánu v posledních několika týdnech zasáhly více než 30 milionů lidí. Řekl to tamní ministr pro změnu klimatu. Situaci označil za „klimatickou humanitární katastrofu epických rozměrů“.

Horrifying footage from S. #Pakistan today of entire building washed away by floods. Over 935 people killed, more than 33 million affected, worst natural disaster for country in decades: pic.twitter.com/aO6ZMlQycf

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 26, 2022