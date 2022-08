MAAE se chystá na začátku příštího týdne navštívit Záporožskou JE, píše WSJ

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) se chystá na začátku příštího týdne vyslat své inspektory do jihoukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, kterou okupuje Rusko.

S odvoláním na zdroje zapojené do jednání o přístupu do zařízení o tom informoval list The Wall Street Journal.

Tým Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) by mohl do největší jaderné elektrárny v Evropě přivézt náhradní díly, zařízení pro kontrolu úrovně radiace a další důležité materiály. Agentura se bude snažit posoudit bezpečnost elektrárny a řešit případné bezpečnostní problémy, které vyvstaly během bojů.

Dva lidé seznámení se situací WSJ sdělili, že je téměř jisté, že delegace navštíví Záporožskou jadernou elektrárnu na začátku příštího týdne. Detaily mise se podle nich ale ještě dojednávají. Podle jednoho ze zdrojů se agentura na inspekci „zběsile připravuje“. Jiný zdroj uvedl, že mise se určitě bude konat příští týden, a další WSJ řekl, že je inspekce plánovaná na pondělí 29. srpna.

„O bezprostřední misi MAAE do Záporožské jaderné elektrárny aktivně jednáme. Podrobnosti budou následovat co nejdříve,“ uvedl mluvčí MAAE. (WSJ, ČTK)