Paleontologové v Portugalsku objevili zachovalé kosterní pozůstatky dinosaura, který mohl být největším v Evropě. Nejspíše se jednalo o plaza, který byl asi 12 metrů vysoký a 25 metrů dlouhý, a žil zhruba před 150 miliony let. (BBC)

In recent weeks the excavation has unearthed elements of the axial skeleton which includes vertebrae and ribs of a potential brachiosaurid sauropod, or brachiosaurus. Sauropods were herbivorous, quadrupedal dinosaurs with long necks and tails pic.twitter.com/ynztNzQmV8

