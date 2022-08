Americká senátorka Blackburnová se setkala s prezidentkou Tchaj-wanu

Sbírka uměleckých děl zesnulého spoluzakladatele společnosti Microsoft Paula Allena půjde v listopadu v New Yorku do dražby. Aukční síň Christie’s očekává více než miliardu dolarů (asi 24,7 miliardy Kč), což by byl absolutní rekord, uvedla dnes agentura AFP s odvoláním na aukční síň.