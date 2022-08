Korea pokořila svůj vlastní rekord a je dál zemí s nejnižší porodností na světě. Podle čerstvě zveřejněných údajů statistického úřadu za rok 2021 porodnost v zemi klesla na 0,81 dítěte na jednu ženu.

To je zhruba poloviční hodnota ve srovnání s průměrem hospodářsky nejrozvinutějších zemí, kde připadá na jednu ženu 1,6 dítěte, napsal server BBC News.

V Koreji se loni narodilo 260 600 dětí a podle prognóz demografů se populace do roku 2100 zmenší o 53 procent ze současných 52 milionů obyvatel na zhruba 24 milionů. Kvůli stárnoucí populaci země čelí vysokému riziku ekonomické stagnace, protože se bude snižovat počet práceschopných lidí a zároveň porostou nároky na výdaje v sociální oblasti a zdravotnictví.

Pokud má populace dané země zůstat početně zhruba stejná, musí se porodnost pohybovat kolem 2,1 dítěte na ženu. Takové hodnoty ale aktuálně dosahuje jen několik států na světě – podle dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) měl v roce 2020 nejvyšší porodnost Izrael (2,9), následovaný Jihoafrickou republikou (2,36) a Saúdskou Arábií (2,24). Porodnost v ČR se v posledních letech zvyšovala až na 1,71 dítěte na jednu ženu.

Korea zažila za posledních 40 let strmý pokles porodnosti, ještě v roce 1975 měly rodiny v průměru čtyři děti. Aktuálně mají korejské ženy první dítě v průměru ve věku 32,6 let, před deseti lety to bylo 30,2 roku. (ČTK)