Djokovič kvůli odporu k očkování přijde o možnost hrát na US Open

Srbský tenista Novak Djokovič definitivně nebude hrát na americkém tenisovém turnaji US Open. Není očkovaný proti covidu-19, a proto nesmí cestovat do USA. Oznámil to sám ještě před rozlosováním turnaje.

Djokovič dnes oznámil své odstoupení z posledního grandslamového turnaje roku na Twitteru jen několik hodin před zveřejněním rozlosování akce.

„Bohužel tentokrát nebudu moci odcestovat do New Yorku na US Open,“ napsal Djokovič, popřál štěstí svým spoluhráčům a dodal, že se bude „udržovat v dobré kondici a pozitivní náladě a počká si na příležitost znovu soutěžit“.

Ve Flushing Meadows se začne hrát v pondělí.

Pětatřicetiletý Srb je držitelem 21 titulů z turnajů major, má tedy o jeden titul méně než Rafael Nadal, který je rekordmanem mezi muži. Tři grandslamové výhry získal právě na US Open, a to v letech 2011, 2015 a 2018. (CBS News)