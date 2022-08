Rodman do Ruska pro Grinerovou nepojede

Bývalý americký basketbalista Dennis Rodman nepojede do Ruska usilovat o propuštění vrcholové hráčky Brittney Grinerové. Rozmyslel si to po schůzce na Ministerstvu zahraničních věcí USA, kde se dozvěděl, že by i on sám mohl čelit únosu.

„Domníváme se, že cokoli jiného než další vyjednávání prostřednictvím zavedeného kanálu pravděpodobně zkomplikuje a ztíží snahy o propuštění,“ řekl mluvčí ministerstva Ned Price televizní stanici ABC.

Poznamenal, že Rodman by necestoval jako zástupce americké vlády.

Excentrický Rodman, který během své bohaté hráčské kariéry vyhrál pět finále NBA s týmy Detroit Pistans a Chicago Bulls, není na mezinárodní scéně žádným nováčkem. Několikrát odcestoval do Severní Koreje a setkal se se severokorejským vůdcem Kim Čongunem, kterého podle svých slov považuje za „přítele na celý život“.

Rodman dříve uvedl, že dostal od Ruska povolení přicestovat. Podle svých slov chtěl „pomoct té holce a dostat ji domů“. (Yahoo News)