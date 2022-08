WHO: Počet hlášených případů opičích neštovic celosvětově klesá

Počet nově hlášených případů opičích neštovic celosvětově klesá. Minulý týden jich bylo o 21 procent méně než předchozí týden, oznámila dnes Světová zdravotnická organizace (WHO). Ve čtyřech týdnech před zaznamenaným poklesem naopak počty případů infekce rostly.

„Tento pokles by mohl odrážet první náznaky klesajícího počtu případů v evropském regionu, ale musí být ještě potvrzen,“ sdělila dnes WHO v Ženevě. Evropský region v pojímání WHO zahrnuje 53 zemí od EU přes Turecko či Turkmenistán a Rusko až po Izrael. V regionu Severní a Jižní Ameriky naopak počty případů nadále rostou.

Z celého světa bylo v týdnu od 15. do 21. srpna hlášeno 5907 případů opičích neštovic, zatímco v předcházejícím týdnu jich bylo 7477.

Opičí neštovice se v poslední době rozšířily v takzvaných neendemických oblastech, tedy takových, kde se vir původem z Afriky dříve téměř nevyskytoval. Od začátku roku WHO eviduje na 41 600 případů nákazy a 12 souvisejících úmrtí v 96 zemích. Nejvíce případů, více než 14 000, hlásí Spojené státy. Následují Španělsko, Brazílie a Německo. (ČTK)